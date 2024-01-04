Карин провел совещание по вопросам организации работы в сфере внутренней политики

Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по вопросам взаимодействия госорганов в сфере внутренней политики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В совещании приняли участие ответственные работники, руководители структурных подразделений администрации президента, министерств культуры и информации, науки и высшего образования, просвещения, туризма и спорта, Ассамблеи народа Казахстана, Службы центральных коммуникаций и Казахстанского института стратегических исследований.

В ходе совещания государственный советник определил основные задачи структур, работающих в сфере внутренней политики, в соответствии с установками, озвученными в интервью главы государства газете "Egemen Qazaqstan".

Ерлан Карин отдельно остановился на вопросах организации и содержательного наполнения очередного заседания Национального курултая, новых подходов к празднованию Наурыз Мейрамы, завершения подготовки нового академического издания по истории Казахстана, проведения Всемирных игр кочевников, проработки других мероприятий событийного ряда.

По итогам совещания государственный советник дал конкретные поручения профильным госорганам по совершенствованию работы в сфере внутренней политики, укреплению общественной консолидации.