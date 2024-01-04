Политолог: Январские события в Казахстане поставили государство на грань выживания

4 января в гостинице «Казжол» политолог Марат Шибутов представил свой доклад «Алматинская трагедия: два года спустя». В презентации приняли участие известные журналисты и эксперты, передает NUR.KZ.

Доклад посвящен протестам и попытке государственного переворота, которые произошли в Казахстане в январе 2022 года. В докладе описана хронология событий, причины протестов, сама попытка государственного переворота, реакция на это государства, версии произошедшего, последствия для страны в целом.

Основное внимание в работе сосредоточено на происходящем в Алматы как в силу личной позиции автора, так и из-за особой напряженности массовых беспорядков, грабежей и боев в городе. Доклад предназначен для политологов, социологов, конфликтологов, историков, журналистов.

Особое внимание автор уделил различным версиям происходящего, приводя аргументы за и против каждой. Кроме того, он дал картину альтернативного развития событий и рассказал о причинах, по которым попытка госпереворота провалилась. Затем он охарактеризовал те перемены в политической жизни Казахстана, которые она вызвала.

Марат Шибутов. Фото: t.me/geo_2019

Закончилась презентация выводами, которые высказал политолог:

Произошедшее в Казахстане поставило государство на грань выживания – фактически, если бы не решимость президента, произошла бы смена политического руководства и возможно в принципе изменение политического строя страны. Часть старой элиты в попытке захватить власть перешла очень важную грань – они применили массовое насилие в огромных масштабах, причем в нем пострадало и обычное население. Версии про «мирные протесты» и «народную революцию» не выдерживают проверки – слишком в них не укладывается и не соответствует казахстанской политической практике, где в принципе на акциях протеста насилие отсутствовало. Наиболее все происходившее укладывалось в логику государственных переворотов именно в духе их теоретиков. Пусть Казахстан ментально не относит себя к "Третьему миру", однако экономически и политически мы именно там, а значит не застрахованы от государственных переворотов. Очень мощной и организованной силой показали себя казахстанские исламисты, сращенные с криминалом, и это результат многолетней политики попустительства салафизму в Казахстане, в том числе и со стороны КНБ. Главной проблемой силовых органов Казахстана является то, что они не следуют утвержденным планам, ожидая приказа вышестоящего начальства. Это является следствием боязни применения силы и ответственности за ее применение. Без четких решений президента государственный переворот бы обязательно произошел. В истории постсоветских стран имеется 4 прецедента, когда переворот был успешным и действующий президент вынужден был срочно уезжать в изгнание. Архаизация сознания, патерналистское мышление и бедность привели к тому, что в Алматы наблюдалось массовое мародерство, причем как со стороны приезжих из других регионов, так и среди самих алматинцев. Экономика города Алматы в первую очередь и страны в целом понесли огромные непосредственные убытки. Но косвенные убытки в будущем за счет снижение позиции страны и компаний будут еще больше – иностранные инвесторы всегда будут иметь возможность госпереворота в уме, когда начнут оценивать вложения в нашу экономику. Казахстанское общество получило огромную психическую и социальную травму, что повлечет собой негативные последствия для многих, а также в целом стимулирует эмиграцию из страны. Также это разделило общество – часть его не приняло версию относительно переворота, так как это для них еще большая травма. В казахстанской политической культуре произошел коренной перелом – переход к масштабному насилию ради политических целей показал, что насилие является самым радикально эффективным и дешевым способом для решения проблем. Вне зависимости от позиции президента и его окружения масса элиты и в том числе силовиков, которая во время кризиса показала себя плохо или выжидала в рамках доказывания лояльности будет перегибать палку в преследовании виноватых для демонстрации преданности. И ничего с этим поделать нельзя будет, потому что иначе и без того хрупкой лояльности силовиков придет конец. Очень важно, что Казахстан пошел по пути демократизации и либерализации политической системы, а не наоборот. Это вкупе с масштабной ротацией элиты во власти, которая закончится с выборами в мажилис и маслихаты весной 2023 года, гораздо более надежно предотвратит возможные новые попытки государственного переворота.

Марат Шибутов считает, что его доклад будет только началом целого ряда аналитических работ посвященных попытке государственного переворота 2022 года.

После презентации состоялась обстоятельная и живая дискуссия. Как пояснил автор, в электронном виде доклад будет сегодня выложен на телеграм-канале Марата Шибутов "Казахстан и все-все-все" с возможностью свободного скачивания для всех желающих.