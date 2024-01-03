Берик Уали опроверг слухи об истечении полномочий Токаева в 2026 году

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали разъяснил ситуацию относительно сроков полномочий Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.

Отмечается, что сегодня ряд зарубежных СМИ указали, что полномочия Касым-Жомарта Токаева якобы заканчиваются в 2026 году. Ситуацию прокомментировал Берик Уали.

"Вероятно, среди отдельных журналистов, не знакомых с нашими реалиями, возникло недопонимание ситуации. В действительности в интервью газете "Egemen Qazaqstan" глава государства опровергает домыслы о якобы подготовке в 2026 году референдума с целью изменить Конституцию и принять участие в следующих выборах. Как известно, президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года. Согласно Конституции, его полномочия истекут в ноябре 2029 года", – заявил Берик Уали.

Он также напомнил, что глава государства ранее предлагал ограничить президентские полномочия однократным семилетним сроком.

Напомним, что сегодня было опубликовано большое интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan".