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Токаев опроверг слухи о том, что собирается участвовать в следующих выборах президента

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Мужчина рядом с урной для голосования
Урна с бюллетенями. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В интервью газете "Egemen Qazaqstan" Касым-Жомарта Токаева попросили прокомментировать слухи о том, что он планирует еще раз баллотироваться на пост президента.

Как отметил журналист, в соцсетях «ходит» новость, будто Токаев планируете провести референдум по Конституции и в 2026 году намерены вновь принять участие в президентских выборах.

"Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон.

Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства.

Раз мы коснулись этой темы, воспользуюсь случаем и раскрою некоторые подробности. Идею однократного семилетнего срока я высказывал в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад. Тогда это предложение не поддержали. После избрания Президентом взвешивал все «за» и «против», много размышлял, как можно воплотить эту идею на практике.

В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано", - сообщил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053632-tokaev-oproverg-sluhi-o-tom-chto-sobiraetsya-uchastvovat-v-sleduyuschih-vyborah-prezidenta/

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