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30 лет независимости Казахстана

"Имеет знаково-символическое значение": политолог об интервью Токаева

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев на своей странице в Facebook высказался об интервью, которое дал Касым-Жомарт Токаев газете "Egemen Qazaqstan", передает NUR.KZ.

"Знаково-символическое значение имеет большое интервью, которое дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев генеральному директору ТОО "Қазақ газеттері" Дихану Қамзабекұлы в газете "Egemen Qazaqstan", - считает эксперт.

Он отметил, что в ходе интервью глава государства осветил проблематику внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, январских событий 2022 года, ответив на ряд актуальных вопросов.

"Безусловно, в регулярном донесении информации до населения не последнюю роль играют медиа. Одним из посылов можно считать стремление власти, ими представляемой, вовлечь в диалог по реформам более широкие слои казахстанцев. В свою очередь интернет-среда предоставляет условия для обсуждения президентских инициатив и выражения мнения. Глава государства подчеркнул, что минувший год выдался для Казахстана насыщенным на значимые события. В частности, страна подошла к завершению основных политических реформ. Начал работу Конституционный суд, последовательно решались наболевшие вопросы социальной сферы, власти приступили к построению справедливой и конкурентной экономической системы", - пишет Полетаев.

Он также обратил внимание на то, что в ходе интервью Токаев сделал большой акцент на ходе политических реформ, подчеркивая, что они необратимы, а возврат к прежней политической системе невозможен.

"К примеру, был воссоздан Конституционный суд, который является высшим органом законодательного контроля. Его решения имеют окончательную силу, в том числе касающиеся прав простых граждан - даже президент не может эти вердикты изменить. Теперь любые поправки и дополнения в Конституцию могут выноситься на рассмотрение только при заключении Конституционного суда. Также в рамках конституционной реформы в Основном законе страны оказались однозначно прописанными принципиальные позиции. Например, стало неизменяемым положение об однократном семилетнем сроке для президента. Кроме того, стали шире полномочия мажилиса.

Касым-Жомарт Токаев уверен, что Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон", - написал политолог.

Особое внимание Полетаев обратил на слова президента о том, что в 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий, а также идею однократного семилетнего срока президентства.

"Таким образом, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что возврат к старой системе невозможен. Важную роль в этом играет политический менталитет казахстанцев, который претерпел необратимую трансформацию. Как считает глава государства, народ уже не допустит отката назад и будет твердо отстаивать свершившиеся перемены", - заключил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053776-imeet-znakovo-simvolicheskoe-znachenie-politolog-ob-intervyu-tokaeva/

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