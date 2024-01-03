"Акимы пытались устраивать пышные церемонии": Токаев о своих первых поездках в роли президента

Касым-Жомарт Токаев рассказал, как проходили его первые поездки по стране в качестве президента и почему он запретил устраивать пышные встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Egemen Qazaqstan".

Интервьюер отметил, что в свое время глава государства запретил руководству регионов встречать его с цветами у трапа и устраивать какие-либо застолья, концерты или шоу.

"Во время моих первых поездок по стране в качестве президента акимы на местах пытались устраивать пышные церемонии, роскошные застолья, устанавливать билборды. Эта практика была прекращена.

Я посещаю регионы с рабочими целями, с деловой программой. Уверен, такая практика работы на местах укоренится и мы полностью отойдем от торжественных церемоний с привлечением общественности и большими тратами финансовых средств", – заявил Касым-Жомарт Токаев.