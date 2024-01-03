"С интересом читаю мемуары": Токаев прокомментировал выход книги Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал в интервью изданию Egemen Qazaqstan выход книг Нурсултана Назарбаева и рассказал, выпустит ли он свои мемуары, передает NUR.KZ.

В интервью президенту задали вопрос - каковы его впечатления как непосредственного свидетеля многих решений и событий, упомянутых в книге.

"Собираетесь ли вы сами писать мемуары?" - уточнил журналист.

"На мой взгляд, эта книга представляет интерес как летопись строительства Независимости. Как сказал один острослов, мемуары тем важны, что если там только 50 процентов правды, то этого уже достаточно, чтобы представить масштаб исторических событий.

Нурсултан Назарбаев — историческая личность, свидетель нескольких эпох. Он начал карьеру как комсомольский активист при Хрущеве, ушел в отставку спустя более шестидесяти лет", - ответил Токаев.

Он отметил, что вклад Назарбаева в становление независимого Казахстана очевиден, он заслуживает справедливой исторической оценки.

"Я обычно с интересом читаю мемуары, публицистику, политические очерки. Но что касается написания собственных мемуаров, то мне сейчас не до этого", - добавил президент.

Напомним, книга Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышла в свет 1 декабря прошлого года.