Токаев: Реформы укрепили систему защиты прав человека

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью заявил, что в казахстанском законодательстве нет ни одного указа, по которому граждане могли бы преследоваться за политические взгляды, передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Egemen Qazaqstan".

— Некоторые критики власти, в том числе на Западе, утверждают, что в нашей стране до сих пор есть политические заключенные. Так ли это?

— Главные признаки политических преследований — это цензура, специальные законы и карательные органы. Ничего подобного в современном Казахстане не существует. В нашем законодательстве нет ни одного указа, ни одного закона, ни одного другого нормативного документа, по которому граждане могли бы преследоваться за свои политические взгляды.

Наоборот, реформы укрепили систему защиты прав человека. Приняты законодательные поправки, усиливающие независимость судов. Расширены категории дел для судов присяжных. В стране полноценно функционирует институт Уполномоченного по правам человека, который получил конституционный статус. Последовательность и глубину реформ показывает тот факт, что в декабре прошлого года мною подписан уже второй Указ в области прав человека.

Главная задача власти — неукоснительное обеспечение законности и порядка. Поэтому любое нарушение закона наказуемо. А политические взгляды и идеологические предпочтения людей к закону и правопорядку не имеют никакого отношения.

Отдельные личности, несмотря на предупреждения органов прокуратуры, со странной настойчивостью нарушают закон, видимо, таким образом пытаясь получить широкую общественную известность. Другими словами, ставят себя выше закона.

О каких политических преследованиях можно говорить в стране, в которой работает множество независимых СМИ, а политическая цензура не существует?

Более того, после принятия нового закона о митингах, когда вместо разрешительного был введен уведомительный порядок, число мирных митингов в Казахстане увеличилось кратно.

В своих выступлениях я неоднократно говорил, что все проблемы нужно решать цивилизованно, в конструктивном ключе — не криками и провокациями на площадях, а в рамках специально созданных диалоговых платформ и механизмов и, прежде всего, в стенах Парламента.

Сейчас в Парламенте представлена самая широкая политическая палитра, отражающая взгляды всех основных слоев нашего общества. Законодательно закреплен институт парламентской оппозиции.

Напомню, что в Мажилис по итогам последних выборов прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты. При этом одна из парламентских партий изначально является оппозиционной.

Многие зарубежные политики и эксперты, в том числе из стран Запада, выражают поддержку нашим демократическим реформам, отмечая их передовой характер. Действительно, в нашем геополитическом окружении мы — единственная страна, которая провела такую масштабную демократическую трансформацию и добилась большого прогресса в деле защиты прав человека.