Кайрата Сунтаева освободили от должности заместителя главы МВД

Сегодня Кайрата Сунтаева освободили от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Сунтаев Кайрат Имятович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Добавим, что по информации на сайте МВД РК, генерал-лейтенант полиции Кайрат Сунтаев родился 7 мая 1961 года в Павлодарской области.

В 1992 году он окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби, и в том же году начал свой карьерный путь с должности следователя прокуратуры Павлодарской области.

С 1994 по 1997 год работал прокурором, старшим прокурором управления Генпрокуратуры.

С 1997 по 2000 год – прокурор Ерейментауского района Акмолинской области, Алматинского района Астаны.

С 2000 по 2002 год – заместитель прокурора Астаны, Юго-Восточного регионального транспортной прокуратуры.

С 2004 по 2006 год – заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Астана (финансовая полиция).

С 2006 по 2008 год – начальник Департамента следствия и дознания, заместитель председателя Следственного комитета, а затем председатель Следственного комитета.

С 2008 по 2009 год – начальник ДП Атырауской области.

С 2009 по 2010 год – заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (финансовая полиция).

С 2011 по 2014 год работал в Администрации президента РК.

С 2014 по 2018 год – руководитель Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области (антикоррупционная служба).

С 2018 по 2019 год – руководитель Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

С 2019 по 2020 год – руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы (антикоррупционная служба).

С 2020 года был заместителем министра внутренних дел РК.