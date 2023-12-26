Почему высшее командование не отвечает за смерти в армии, спросили Минобороны

На брифинге в СЦК замминистра обороны Султана Камалетдинова спросили, почему за гибель молодых парней в казахстанской армии не наказывают высшее командование, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместителя министра обороны Казахстана Султана Камалетдинова журналисты в ходе брифинга спросили касательно частых смертей молодых парней в армии и о том, почему же в итоге высшее командование в этом случае не наказывают.

Камалетдинов заявил, что "все процессы, которые происходят в обществе, они присутствуют и в вооруженных силах".

"Гибель молодых людей недопустима, мы с этим согласны. К сожалению, такие факты имеют место. Проведенный анализ показывает, что основная масса смертей среди личного состава вооруженных сил связана с состоянием здоровья, на втором месте – это ДТП. Имеют место и межличностные конфликты, мы их не отрицаем, и такие факты есть. По каждому из них проводятся служебные расследования, правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия и доводятся до суда.

В соответствии с имеющейся практикой, после проведенных следственных мероприятий, служебного расследования и решения суда выносится частное представление, которое рассматривается структурными подразделениями, воинскими частями. Должностные лица, виновные в нарушении, несут дисциплинарную, административную ответственность", – ответил Камалетдинов.

У замминистра обороны уточнили, почему речь идет только о лицах "на местах", а не о высшем командовании – должны ли они нести ответственность за гибель служащих.

"Естественно. Еще раз я повторяюсь, каждый факт расследуется. Есть, где допущены системные ошибки или недоработки. Тогда, естественно, наказываются должностные лица. Мы рассматриваем даже соответствие занимаемой должности у должностных лиц, у которых имеются нарушения воинской дисциплины, не говоря уже о потере и смертях", – добавил Камалетдинов.

Напомним, в августе мы сообщали о том, что в Талдыкоргане на авиационной базе погиб военнослужащий. В Минобороны тогда сообщили, что при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса. Двое военнослужащих пострадали, один из них скончался.

Также в начале октября в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

В апреле этого года депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.

Тогда, отвечая на предложение сенатора, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов признал, что в казахстанской армии имеет место и гибель военнослужащих на почве рукоприкладства, которая составляет 1%.