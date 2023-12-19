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Финальный отбор в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал в Казахстане

Опубликовано:

Национальная комиссия
Заседание комиссии. Фото: akorda.kz

С 19 по 23 декабря проводится финальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. В отборе в этом году приняли участие более 6 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

С 19 по 23 декабря 2023 года Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при президенте РК под председательством руководителя Администрации президента Олжаса Бектенова проводится финальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.

В текущем отборе приняли участие 6 404 человека, или 128 претендентов на 1 место. По итогам многоэтапного отбора определены 100 лучших претендентов, которые пройдут собеседование с членами Национальной комиссии, сообщается на официальном сайте Акорды.

По результатам собеседований будет отобрано 50 участников для зачисления в Президентский молодежный кадровый резерв. В дальнейшем они будут назначаться на различные ответственные должности в государственных органах и национальных компаниях.

Президентский молодежный кадровый резерв – это инициатива главы государства по привлечению талантливой молодежи в систему государственного управления. Отбор в резерв дает возможность карьерного роста исключительно на основе высоких профессиональных и моральных качеств.

С 2019 года на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе уже назначены 270 резервистов. При этом 33 резервиста занимают политические должности, 5 – административные должности корпуса "А".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2051460-finalnyy-otbor-v-prezidentskiy-molodezhnyy-kadrovyy-rezerv-startoval-v-kazahstane/

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