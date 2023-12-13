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"Храпели и засыпали": депутат раскритиковал поведение судей в Казахстане

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Судья
Судья. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand / Getty Images

Депутат мажилиса Данияр Каскарауов раскритиковал поведение казахстанских судей. По его словам, некоторые из них "храпели и засыпали" во время процессов, передает сайт телеканала КТК.

"Со мной произошла такая ситуация. В своей юридической практике я столкнулся с тем, что судьи храпели и засыпали во время судебных заседаний. Было даже такое, что допустили 74 ошибки в полуторастраничном постановлении", – заявил мажилисмен Данияр Каскарауов.

Как сообщают корреспонденты телеканала, депутат рассказал и о другом случае, связанном с судьями. По его словам, в одном из сел дочь районного судьи публично оскорбляла местных жителей. Он отметил, что некоторые из них подали иск на нее, но в итоге сами оказались со штрафами.

Данияр Каскарауов считает, что такое поведение отдельных судей и их родственников дискредитирует всю ветвь власти в глазах казахстанцев.

Источник: КТК

Отметим, что в конце ноября Международный совет при Верховном суде РК рекомендовал проработать возможность перехода к классической модели, где решение принимается 11-ю присяжными заседателями без участия судьи в совещательной комнате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050727-hrapeli-i-zasypali-deputat-raskritikoval-povedenie-sudey-v-kazahstane/

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