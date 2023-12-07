Воинские части на юге Казахстана привели в высшую степень боевой готовности
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Воинские части на юге Казахстана приведены в высшую степень боевой готовности. Так подразделения регионального командования "Юг" приступили к новому учебному периоду, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.
"Воинские части на юге Казахстана приведены в высшую степень боевой готовности. Так подразделения регионального командования "Юг" приступили к новому учебному периоду", - сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РК.
По информации Минобороны, главная цель тактико-строевых занятий по боевой готовности - проверить и отработать систему оповещения войск, скорость и качество боевого состава, скорость получения каждым военнослужащим закрепленного оружия, выдвижение боевой техники из парков боевых машин.
"Для молодых солдат, которые только месяц назад прибыли для прохождения боевой службы в нашу воинскую часть, процесс приведения в высшей степени боевой готовности, для них это новое. Но я вижу, как они стараются, четко выполняют все команды", - рассказал командир полка связи РгК "Юг" полковник Сымбат Туякаев.
На официальном сайте Национальной гвардии РК сообщается, что региональное командование Нацгвардии является оперативно-территориальным органом военного управления, осуществляющим свою деятельность на определенной территории в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В состав регионального командования входят воинские части, расположенные в пределах территориального деления, за исключением частей центрального подчинения и войск Сил воздушной обороны.
Региональное командование "Юг" отвечает за безопасность на юго-восточных рубежах страны.
С середины ноября этого года РгК "Юг" возглавляет Женис Маралов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049680-voinskie-chasti-na-yuge-kazahstana-priveli-v-vysshuyu-stepen-boevoy-gotovnosti/