Воинские части на юге Казахстана привели в высшую степень боевой готовности

Воинские части на юге Казахстана приведены в высшую степень боевой готовности. Так подразделения регионального командования "Юг" приступили к новому учебному периоду, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

"Воинские части на юге Казахстана приведены в высшую степень боевой готовности. Так подразделения регионального командования "Юг" приступили к новому учебному периоду", - сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РК.

По информации Минобороны, главная цель тактико-строевых занятий по боевой готовности - проверить и отработать систему оповещения войск, скорость и качество боевого состава, скорость получения каждым военнослужащим закрепленного оружия, выдвижение боевой техники из парков боевых машин.

"Для молодых солдат, которые только месяц назад прибыли для прохождения боевой службы в нашу воинскую часть, процесс приведения в высшей степени боевой готовности, для них это новое. Но я вижу, как они стараются, четко выполняют все команды", - рассказал командир полка связи РгК "Юг" полковник Сымбат Туякаев.

На официальном сайте Национальной гвардии РК сообщается, что региональное командование Нацгвардии является оперативно-территориальным органом военного управления, осуществляющим свою деятельность на определенной территории в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В состав регионального командования входят воинские части, расположенные в пределах территориального деления, за исключением частей центрального подчинения и войск Сил воздушной обороны.

Региональное командование "Юг" отвечает за безопасность на юго-восточных рубежах страны.

С середины ноября этого года РгК "Юг" возглавляет Женис Маралов.