"Подлинный патриотизм": Токаев поблагодарил волонтеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на в Международный день волонтеров поблагодарил казахстанцев, помогающих другим людям, передает NUR.KZ.

"Сегодня, в Международный день волонтеров, мы чествуем тех, кто беззаветно помогает другим. Наши волонтеры воплощают в себе высокие идеалы доброты и человеколюбия, солидарности и гражданской ответственности. Эти фундаментальные ценности лежат в основе концепции "Адал азамат".

Благодарю всех, кто участвует в общественно значимых мероприятиях, реализует благотворительные проекты, заботится о нуждающихся. В вашей созидательной деятельности проявляется подлинный патриотизм. Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны", - написал президент.

На официальном сайте ООН указано, что международный день волонтеров был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. Отмечается он ежегодно 5 декабря.

"Этот день является уникальной возможностью для добровольцев и организаций отметить свои достижения, поделиться идеями и содействовать продвижению своей деятельности среди местного населения, неправительственных организаций (НПО), учреждений ООН, государственных органов и частного сектора", - говорится в материале ООН.

По данным ООН, ежемесячная численность добровольцев в возрасте 15 лет и старше составляет 862,4 млн человек по всему миру.

Большинство волонтерских проектов организуется в неформальной форме - в них участвует 14,3% населения планеты, в то время как 6,5% людей трудоспособного возраста принимают участие в официальной волонтерской деятельности через организации или ассоциации.

Значительная часть людей занимается несколькими видами волонтерской деятельности.

Если среди официальных добровольцев преобладают мужчины, то среди неформальных добровольцев чаще встречаются женщины.

Согласно информации на платформе Qazvolunteer.kz, в Казахстане национальная волонтерская сеть была создана в 2010 году. Она представляет собой добровольное объединение граждан и юридических лиц с целью формирования, поддержки и развития культуры волонтерства, волонтерских инициатив и деятельности среди граждан, институтов гражданского общества, бизнес-сектора и государственных структур.