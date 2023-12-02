Работников казахстанского заповедника уволили из-за лошадей их родственников

По акту прокуратуры Акмолинской области за допущенные нарушения уволены работники Коргалжынского государственного природного заповедника, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным официального сайта ведомства, установлены нарушения режима охраны особо охраняемой территории инспекторами и руководством Коргалжынского государственного природного заповедника Комитета лесного хозяйства и животного мира.

"На особо охраняемой территории организовано незаконные сенокошение и выпас скота с согласия руководства непосредственно инспекторами заповедника, уполномоченными на охрану заповедного режима. В результате причинен значительный вред.

На территории заповедника содержались более 700 лошадей, принадлежащие близким родственникам инспекторов", - рассказали в надзорном органе.

В итоге за нарушение заповедного режима и использование полномочий вопреки интересам службы три инспектора уволены, в их числе и руководитель отдела по защите природных комплексов.

"В отношении руководства заповедника проводится служебная проверка", - добавили в прокуратуре Акмолинской области.

По данным официального сайта Коргалжынского государственного природного заповедника, его история началась в период массового освоения целинных и залежных земель Северного и Центрального Казахстана, когда появилась срочная необходимость сохранить нетронутыми отдельные участки степной зоны. Он был организован в 1968 году.

Заповедник расположен в юго-западной Тениз-Коргалжынской впадине. Общая площадь составляет 543 171 га.

Коргалжынский государственный природный заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На его территории расположена самая северная в мире гнездовая колония розового фламинго.