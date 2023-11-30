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Акимов из области Жетісу наказали за приписки и искажение статистики

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Мужчина за рабочим столом
Мужчина за рабочим столом. Иллюстративное фото: Getty Images / nastinka

В области Жетісу 8 акимов сельских округов Кербулакского района привлечены к административной ответственности за приписки и искажение статданных, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры области Жетісу, глав сельских округов оштрафовали по части 1 статьи 499 КоАП РК.

"Они искусственно увеличивали в статистических отчетах количество животных крестьянских хозяйств частного сектора. 

В результате искажалась  реальная картина потребности пастбищных земель, на 75 тыс" гектаров, - пояснили в надзорном органе.

В рамках рассмотрения акта прокурорского надзора акиматом района начата работа по пересмотру ранее утвержденного плана по управлению пастбищами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048306-akimov-iz-oblasti-zhetisu-nakazali-za-pripiski-i-iskazhenie-statistiki/

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