Акимов из области Жетісу наказали за приписки и искажение статистики

В области Жетісу 8 акимов сельских округов Кербулакского района привлечены к административной ответственности за приписки и искажение статданных, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры области Жетісу, глав сельских округов оштрафовали по части 1 статьи 499 КоАП РК.

"Они искусственно увеличивали в статистических отчетах количество животных крестьянских хозяйств частного сектора.

В результате искажалась реальная картина потребности пастбищных земель, на 75 тыс" гектаров, - пояснили в надзорном органе.

В рамках рассмотрения акта прокурорского надзора акиматом района начата работа по пересмотру ранее утвержденного плана по управлению пастбищами.