Акимов из области Жетісу наказали за приписки и искажение статистики
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В области Жетісу 8 акимов сельских округов Кербулакского района привлечены к административной ответственности за приписки и искажение статданных, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры области Жетісу, глав сельских округов оштрафовали по части 1 статьи 499 КоАП РК.
"Они искусственно увеличивали в статистических отчетах количество животных крестьянских хозяйств частного сектора.
В результате искажалась реальная картина потребности пастбищных земель, на 75 тыс" гектаров, - пояснили в надзорном органе.
В рамках рассмотрения акта прокурорского надзора акиматом района начата работа по пересмотру ранее утвержденного плана по управлению пастбищами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048306-akimov-iz-oblasti-zhetisu-nakazali-za-pripiski-i-iskazhenie-statistiki/