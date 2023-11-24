О попытках вербовки казахстанцев на войну в Украине высказался аким Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сегодня на брифинге СЦК подтвердил попытки вербовки жителей региона для участия в войне в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что летом прокуратура Костанайской области сообщила о зафиксированных попытках рекрутинга местного населения на территорию России для участия в войне в Украине.

Они привели также данные надзорного органа, согласно которым в призывах содержались сепаратистские высказывания касательно территориальной целостности Казахстана, в том числе от жителей Костанайской области.

Представители СМИ попросили Кумара Аксакалова ответить, знает ли он об этой ситуации, и почему она возникла.

"Сразу хочу отметить, что это не массово, эти факты. Мы знаем об этих фактах, они были у нас на приграничных территориях. Два факта, по крайней мере, я знаю. Были попытки (вербовки – прим. ред.). Это не в городах, это было в селе. Определенные какие-то листовки появились, но мы быстро выяснили, кто это, кто этим занимается. И, естественно, все меры были предприняты для того, чтобы наказать этих людей по закону", – сказал Кумар Аксакалов.

Он добавил, что эти факты были буквально недавно.

"Сейчас еще до сих пор это продолжается (расследование – прим. ред.). Там целая процедура соответствующая. Но ни один факт не будет пропущен, и все люди, занимающиеся этим видом деятельности, они получат соответствующее наказание. (...)

Это был Узынкольский район – это граница с сопредельным государством, и еще один район, где тоже с сопредельным государством (граница – прим. ред.). Наверняка, это какие-то были попытки. Их характеризовать мы не можем, но все меры по устранению, задержанию и выяснению всех обстоятельств, они принимаются", – подчеркнул глава Костанайской области.

Напомним, в конце июня прокуратура Костанайской области обратилась к жителям региона из-за публикаций о конфликте между Россией и Украиной, которые стали появляться в Сети.

"Отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон", – отмечали прокуроры.

Подчеркивалось, что помимо этого на территории Костанайской области были зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию России для участия в вооруженном конфликте в Украине.

При этом отметим, что в Уголовном кодексе Казахстана существует статья 172, согласно которой умышленное неправомерное участие гражданина РК в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества наказывается лишением свободы на срок от 5 до 9 лет.