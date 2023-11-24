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"У меня самая верхняя планка": аким области Жетісу озвучил свою зарплату

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Бейбит Исабаев
Бейбит Исабаев. Фото: gov.kz

Аким области Жетісу Бейбит Исабаев назвал среднюю зарплату по области и озвучил, сколько получает сам в качестве главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга на площадке СЦК аким области Жетісу рассказал о социально-экономическом развитии региона. Там же журналисты попросили Бейбита Исабаева озвучить его зарплату и хватает ли этих средств на продукты.

"Конечно, хватает зарплаты. Я на руки получаю - премия же дается непостоянно - где-то 1,8-1,9 млн тенге. Потому что у меня стаж на госслужбе очень большой: больше 30 лет. То есть у меня самая верхняя планка", - заявил глава региона в ответ.

Исабаев также сообщил, что средняя заработная плата в регионе составляет 259 тыс. тенге, тогда как средняя зарплата по стране - 350 тыс. тенге.

"Рост цен на продукты питания - на 9,6%. Это имеет сезонный характер. Это было почти месяц назад. Мы делаем форвардные закупки, офтейк-контракты заключаем. Построили три овощехранилища на 6 тыс. тонн, полностью на 100% отоварились - картофель, лук, морковь, подсолнечное масло, рис и товары первой необходимости. Посмотрим по итогам 11 месяцев… думаю, у нас будут среднестатистические показатели", - добавил он.

Сегодня мы сообщали о том, что в Астане состоялся брифинг на площадке службы центральных коммуникаций при президенте РК с участием акима области Жетісу Бейбита Исабаева, где он рассказал о социально-экономическом развитии региона.

В частности, он проинформировал по школам в регионе. Так, в области Жетісу на сегодня нет аварийных и трехсменных школ. Однако актуальной является решение проблемы приспособленных школ. С этой целью в регионе строятся новые современные школы.

Всего до 2026 года в области планируется построить 21 новую школу, в том числе семь – в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Будут созданы 6600 мест.

Также в области Жетісу продолжаются работы по газификации. На сегодняшний день доступ к газу получили уже 298 тысяч человек жителей региона, а это 26 населенных пунктов.

Отвечая на вопросы журналистов, аким области Жетісу Бейбит Исабаев объяснил также присутствие акима Талдыкоргана на открытии ресторана.

"Если одновременно открывать, то, безусловно, предпочтение отдаю открытию завода. Я интересовался – его фамилия Ернат Базил – он буквально три месяца работает акимом, хороший специалист, кстати.

Я интересовался его посещением частного ресторана. Он объяснил, что местный бизнесмен вложил туда 500 млн тенге. Он пояснил, что должен был поддержать свои местные предприятия. Вопросы этики, нравственности как госслужащего – это зависит от самого градоначальника. Но я высказал свою точку зрения – попросил при следующем открытии такого рода заведений хорошенько подумать", – заявил Исабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047490-u-menya-samaya-verhnyaya-planka-akim-oblasti-zhetisu-ozvuchil-svoyu-zarplatu/

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