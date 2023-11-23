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Акима оштрафовали из-за подчиненного в Алматинской области

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Алтай Досумбаев
Алтай Досумбаев. Фото: gov.kz

В Алматинской области привлекли к ответственности акима Енбекшиказахского района за нарушение антикоррупционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный Антикор.

Как сообщается на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области, в ходе мониторинга было выявлено, что аким принял на работу кандидата без представления декларации об активах и обязательствах.

Это является нарушением требований, предусмотренных статьей 680 КоАП РК (Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции).

В отношении чиновника был составлен административный протокол. В ходе рассмотрения дела он признал вину в полном объеме.

В результате на акима наложили штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

По информации официального сайта акимата Енбекшиказахского района, акимом является Алтай Досумбаев.

Он родился 10 февраля 1962 года в Алматинской области. В 1988 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начал в совхозе Каратурык рабочим.

В 1980-1982 годы служил в рядах Советской армии.

В 1982-1983 годы работал в совхозе имени "Саттарова" рабочим.

В 1988-1992 годы - экономист, главный экономист, председатель профкома табаксовхоза "Асинский" Чиликского района.

В 1992-1995 годы - главный экономист птицесовхоза "Алексеевский" Енбекшиказахского района.

В 1995-1997 годы - заместитель директора этого же хозяйства.

В 1997-1999 годы - заместитель директора, директор ТОО "Алексеевка - Алтын дирмен".

В 1999-2002 годы - начальник отдела экономики Енбекшиказахского района.

В 2002-2003 годы - финансовый директор ТОО "НАСС" завода по переработке плодов и овощей в селе Новоалексеевка (Байтерек).

В 2003-2005 годы - заместитель директора ТОО "Акжол" в селе Новоалексеевка.

В 2005-2008 годы - аким Шелекского сельского округа.

С 2008 по 2022 годы - заместитель акима Енбекшиказахского района.

2 сентября 2022 года стал акимом Енбекшиказахского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047264-akima-oshtrafovali-iz-za-podchinennogo-v-almatinskoy-oblasti/

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