Новый формат назначения пенсий введут в Казахстане в 2024 году, заявил Мусин

Сегодня на заседании правительства глава Минцифры Багдат Мусин заявил о переходе на новый процесс назначения пенсий. Речь идет о цифровизации документов и архивов, передает корреспондент NUR.KZ.

"В следующем году будет изменен процесс назначения пенсий, который будет проводиться в совершенно новом формате.

Также разрабатываются проекты по упразднению 12 различных видов справок, требуемых при трудоустройстве, подключению к интернету, сдаче деклараций, постановке в очередь в детский сад. Государственные органы должны обеспечить качественное и своевременное внедрение пилотных проектов", – заявил Мусин, говоря о вводимых в Казахстане новшествах.

При этом позже на брифинге он пояснил, что в новом формате назначения пенсий в Казахстане сократят "шаги и количество документов".

"Один единственный документ, по которому мы сегодня еще работаем – это архивная справка и старая трудовая книжка. Чтобы этот вопрос решить, мы два предложения внесли. Сейчас соответствующие министерства будут решения принимать как войти: или последний отдел кадров будет ответственен за внесение всей информации в базу данных, или чтобы мы знали (Минцифры – прим. ред.), где человек раньше работал, потому что это все влияет на исчисление пенсионной выплаты.

И второе предложение – чтобы наши архивные системы были интегрированы, и чтобы, когда заявитель указывал, что он работал в Экибастузе в 1989 году, чтобы в архив ушла эта информация, там люди проверили эту информацию, и обратно она пришла к нам. То есть мы хотим, чтобы человек не приносил лишних документов, и чтобы это не занимало много времени для того, чтобы доказать, что ты когда-то где-то работал", – объяснил министр.

Как работает пенсионная система в Казахстане?

Добавим, по данным с официального сайта "Электронного правительства", в настоящее время в Казахстане функционирует многоуровневая пенсионная система, состоящая из базового, обязательного и добровольного уровней.

На базовом уровне предусмотрена государственная базовая пенсионная выплата, которая назначается гражданам, а также лицам, постоянно проживающим на территории республики, при достижении пенсионного возраста и осуществляется независимо от получения солидарной и/или накопительной пенсии.

Ее размер при стаже участия в пенсионной системе 10 и менее лет либо его отсутствии равен 54% от величины прожиточного минимума (ПМ).

За каждый год, отработанный сверх 10 лет, базовая пенсия будет увеличивается на 2%. Например, стаж 20 лет – базовая пенсия 74% от ПМ, работал 30 лет – базовая пенсия – 94% от ПМ, при стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются и социально-значимые периоды:

уход за ребенком до 3 лет – (в пределах 12-ти лет);

периоды ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, инвалидом с детства до 16 лет;

время проживания супруг военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, дипломатических работников и др. (совокупно не более 10 лет).

Второй уровень (обязательный) – это:

солидарные пенсии, выплачиваемые за счет республиканского бюджета при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев, выработанного по состоянию на 1 января 1998 года;

выплаты из единого накопительного пенсионного фонда (далее – ЕНПФ) за счет пенсионных накоплений работников.

Третий уровень (добровольный) – выплаты за счет добровольных пенсионных взносов.

Добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в ЕНПФ и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд за себя или третьими лицами. Их ставка, период уплаты определяются договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

Вкладчиками добровольных пенсионных взносов является физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные пенсионные взносы.