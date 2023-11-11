Токаев поздравил президента Польши

Глава государства направил телеграмму президенту Польши. Касым-Жомарт Токаев поздравил Анджея Дуду с национальным праздником Польши – Днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Сегодня Польша добилась больших успехов в политическом, социально-экономическом развитии и обеспечении высокого уровня жизни граждан. Убежден, авторитет Вашей страны на мировой арене продолжит укрепляться, а благосостояние народа будет только приумножаться. Мы рассматриваем Польшу как близкого партнера Казахстана в Европе и придаем особое значение углублению наших отношений в духе дружбы и взаимопонимания", – говорится в телеграмме.

Отметим, что День независимости Польши - это национальный праздник, отмечаемый 11 ноября в память об обретении независимости Польским царством в 1918 году, после 123 лет, прошедших с момента третьего раздела Речи Посполитой (1795 год).

Праздник был установлен законом от 23 апреля 1937 года, затем был отменен законом Крайовой Рады Народовой от 22 июля 1945 года, потом был восстановлен в период системной трансформации в Польше в 1989 году.

День независимости - общегосударственный выходной день, который сопровождается поднятием флагов, выступлением президента страны, военным парадом в центре Варшавы.