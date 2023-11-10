Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам транспортно-логистического потенциала страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены стратегические риски реализации транспортно-логистического потенциала страны.

Руководители государственных органов и национальных компаний доложили о работе по решению системных проблем по комплексу направлений, включая железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки, трубопроводный транспорт.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Глава государства отметил высокую актуальность развития транзитных грузоперевозок, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному коридору, а также расширения транспортных мощностей для экспорта отечественной продукции. Это требует снятия инфраструктурных ограничений и других барьеров, повышения качества транспортно-логистических услуг, совершенствования системы тарифообразования.

Особое внимание было уделено синхронизации развития промышленности, экспорта и транзитного потенциала, внедрению современных стандартов инфраструктурного строительства, обеспечению мультипликативного эффекта для экономики от транспортно-логистической отрасли.

По итогам рассмотрения президент дал ряд конкретных поручений правительству.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Напомним, месяц назад глава государства проводил заседание Совета безопасности по вопросам укрепления продовольственной независимости страны.

Тогда президент обратил внимание на необходимость более оперативной реакции на изменения экономической конъюнктуры, требующие государственной поддержки аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

Согласно информации на официальном сайте Акорды, Совет безопасности РК координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции. Основными задачами Совета безопасности являются:

внесение предложений и рекомендаций президенту по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности государственных органов и организаций в этих сферах;

выработка проектов решений для президента по:

введению, продлению, отмене военного положения; введению, продлению, отмене чрезвычайного положения; использованию вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;