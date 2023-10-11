Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам укрепления продовольственной независимости страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором рассмотрены системные проблемы обеспечения продовольственной безопасности.

В ходе заседания обсужден ряд вопросов, связанных с укреплением продовольственной независимости страны.

С докладом в рамках повестки дня выступил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Руководители ряда уполномоченных государственных органов также отчитались о принятых и планируемых мерах.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

По результатам обсуждения глава государства в качестве главного приоритета обозначил обеспечение населения доступным и качественным продовольствием.

Подчеркнута важность прозрачности ценообразования на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров, борьбы с непродуктивными посредниками.

С учетом демографических тенденций отмечено, что перспективы физической доступности продовольствия неразрывно связаны с ростом производительности труда, модернизацией сельского хозяйства и отечественной аграрной науки.

Актуальным вопросом является активизация мероприятий по защите земель от деградации. Также востребованы новые подходы к системной организации процесса обновления парка сельскохозяйственной техники и созданию собственного семенного фонда, адаптированного к местным условиям.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Особое внимание уделено мерам государственной поддержки сферы сельского хозяйства.

"Субсидирование должно работать на повышение производительности в агропромышленном комплексе. При распределении субсидий следует учитывать региональные особенности, размеры посевных площадей и выбор сельскохозяйственных культур", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим президент обратил внимание на необходимость более оперативной реакции на изменения экономической конъюнктуры, требующие государственной поддержки аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы инфраструктурной поддержки сельскохозяйственного производства (создание рабочих мест на селе, повышение эффективности системы фитосанитарной и ветеринарной защиты и др.).

При этом правоохранительным органам поручено продолжить работу по противодействию коррупции при распределении субсидий и земель сельскохозяйственного назначения.

По итогам заседания главой государства правительству и уполномоченным органам даны конкретные поручения, направленные на укрепление продовольственной независимости, повышение экономической доступности продуктов питания и более полную реализацию потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Напомним, в конце июня президент проводил внеочередное заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в России.

Согласно информации на официальном сайте Акорды, Совет безопасности РК координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.

Основными задачами Совета безопасности являются:

внесение предложений и рекомендаций президенту по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности государственных органов и организаций в этих сферах;

выработка проектов решений для президента по:

введению, продлению, отмене военного положения; введению, продлению, отмене чрезвычайного положения; использованию Вооруженных Сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;