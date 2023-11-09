Только отечественную мебель решили закупать для новых школ в Казахстане

Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в нацпроект "Комфортная школа" касательно производителей мебели и отделочных материалов, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Теперь, по данным правительства, в ходе строительства школ нового формата в стране вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей. При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, также будут преимущественно отечественного производства.

"В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Министерством просвещения совместно с местными исполнительными органами определены все необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ.

Эскиз новой школы. Фото: primeminister.kz

Для качественной реализации принятых изменений будет проводиться мониторинг показателей доли внутристрановой ценности.

"На сегодняшний день также готовится информационная система для осуществления общественного мониторинга. Таким образом, у каждого казахстанца будет возможность наблюдать за ходом строительства школ через публичный дашборд. Для этого сейчас на каждом объекте устанавливаются камеры видеонаблюдения", – добавили в пресс-службе кабмина.

В правительстве напомнили, что национальный проект "Комфортная школа" реализуется по поручению Касым-Жомарта Токаева. В его рамках планируется открытие 369 школ на 740 тыс. ученических мест, что позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в стране.

На реализацию нацпроекта из республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2,4 трлн тенге.

В 2023 году было запланировано начало строительства 217 школ на 461 тыс. мест с их введением до конца следующего года. В свою очередь, в 2024 году планируется начало строительства 152 школ на 279 тыс. ученических мест с открытием в 2025 году.

Отметим, что в середине июня глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила о нелогичном использовании бюджетных денег на различные проекты – в пример она привела школы.

По ее словам, в прошлом году Минпросвещения отказалось от реализации проекта "Комфортные школы" под предлогом того, что строительство не их профиль.

"В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО "Самрук-Казына констракшн" без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 трлн тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве", – добавила Годунова.

На критику тогда ответил оператор проекта Samruk-Kazyna Construction. В нацкомпании сообщили, что процесс закупки в рамках Национального проекта "Комфортная школа" проводится особым порядком.

Они напомнили, что правила госзакупок для госорганов не распространяются на предприятия квазигосударственного сектора.