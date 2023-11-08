Ресторан экс-акима Костаная снова выставили на продажу

Конфискованный у бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова ресторанный комплекс "Алтын-Саф" снова выставили на продажу. Стартовая цена - более 805 млн тенге, передает "ТоболИнфо".

На электронной торговой площадке на продажу в очередной раз выставили конфискованный ресторанный комплекс "Алтын-Саф". На предыдущих аукционах желающих купить здание общей площадью 1558,4 кв. м. не нашлось.

Ресторан. Фото: с сайта tobolinfo.kz

Стартовая цена - 805 млн 529 тыс. тенге. Оценка объекта проводилась в октябре текущего года. Аукцион на повышение цены состоится 17 ноября.

Территория ресторана. Фото: с сайта tobolinfo.kz

"Объект находится на трассе Екатеринбург-Алматы. На участке есть зона отдыха с кафе, кочегаркой и пристройкой. Здание было построено в 2014 году", - указывается в описании.

Ресторан. Фото: с сайта tobolinfo.kz

Напомним, экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова 11 апреля 2016 года приговорили к 13 годам лишения свободы за взятки, размер которых мог варьироваться от 300 тысяч до 14 млн тенге.

Также у бывшего чиновника конфисковали имущество и пожизненно запретили работать на государственной службе.

20 июня 2017 года вынесенный приговор был изменен. Окончательным решением суда стало наказание в виде заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Затем Ахмедбек Ахметжанов попал под амнистию, которая была инициирована в связи с 25-летием Независимости Казахстана, и его срок снова сократился до 6 лет 6 месяцев и 10 дней, тем самым к отбытию было определено 4 года 10 месяцев и 23 дня, во время которых он должен был находиться в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В 2019 году экс-аким попросил освободить его по УДО. В итоге в том же году он вышел на свободу. При этом один из конфискованных у него ресторанов переделали в ЦОН.