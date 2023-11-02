Число казахстанцев, желающих сменить гражданство, снизилось более чем в 15 раз
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Под председательством госсоветника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
На заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация помощника президента Республики Казахстан по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, Министра внутренних дел Ержана Саденова и других ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности комиссии.
Председатель комиссии отметил положительную тенденцию снижения количества лиц, желающих выйти из казахстанского гражданства, более чем в 15 раз за последние 4 года.
Так, если в 2019 году таких лиц было 1,7 тыс., в 2020 году – 0,9 тыс., то в 2021 году – 123, в 2022 году – 114 человек.
По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.
Добавим, что согласно Закону "О гражданстве РК", выход из гражданства Республики Казахстан разрешается на основании ходатайства лица в порядке, установленном настоящим Законом.
В выходе из гражданства Республики Казахстан может быть отказано, если лицо, ходатайствующее о выходе, имеет неисполненные обязательства перед Республикой Казахстан или имущественные обязанности, с которыми связаны существенные интересы граждан или предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, расположенных на территории Республики Казахстан.
Также выход из гражданства Республики Казахстан не допускается, если лицу, ходатайствующему о выходе, объявлено постановление о квалификации деяния подозреваемого либо оно отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда или если выход лица из гражданства Республики Казахстан противоречит интересам национальной безопасности Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043848-chislo-kazahstantsev-zhelayuschih-smenit-grazhdanstvo-snizilos-v-15-raz-za-4-goda/