Заместитель акима Асем Агажаева уволилась после скандала

На заседании Совета по этике Восточно-Казахстанской области рассматривалось дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Риддера Асем Агажаевой. Заняло это всего пару минут, передает корреспондент NUR.KZ.

Самой чиновницы на мероприятии не было. Как оказалось, она больше не является государственной служащей, поэтому члены Совета по этике проголосовали за прекращение дисциплинарного дела.

"После возбуждения нами дисциплинарного дела она уволилась по собственному желанию. Законодатель не предусмотрел ограничения, что она не может уволиться. При наличии в ее действиях дискредитации накладывается ограничение на увольнение по собственному желанию, а при грубом нарушении Этического кодекса таких ограничений нет.

То есть человек осознал, что он совершил грубый проступок, уволился по собственному желанию с такой высокой должности. Поэтому дело прекращается", - сообщил заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам госслужбы по ВКО Кайрат Сапаргалиев.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с участием Асем Агажаевой. В нем она рассказывала о том, что к ним в город приезжал блогер, а в конце можно было услышать нецензурное слово. После резонанса на чиновницу завели дисциплинарное дело.

По информации официального сайта акимата Риддера, Асем Агажаева родилась 9 ноября 1974 года в ВКО.

Образование - высшее. Закончила Восточный гуманитарный институт и Казахстанско-американский свободный университет по специальности "специалист по социальной работе", "бакалавр физической культуры и спорта".

Трудовую деятельность начала в 1992 году вожатой в школе, затем работала учителем и социальным педагогом в образовательных учреждениях. Была директором средней школы №10 и школы-лицея №1 в Риддере, возглавляла отдел образования Риддера.

Работала заместителем акима города с февраля 2022 года.