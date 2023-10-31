Акимат Усть-Каменогорска проиграл общественникам в Верховном суде

Верховный суд Казахстана пусть двух лет тяжб между чиновниками и экоактивистами встал на сторону общественников - акимат обязали ликвидировать радиоактивные пятна, сообщает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, радиоактивные пятна в Усть-Каменогорске – это советское наследие. 50 лет подряд тут захоранивали отходы руды, которую использовали для атомной промышленности.

Специалисты давно бьют тревогу: хвостохранилища требуют дополнительной консервации. Экологи с дозиметрами показывают наглядно: радиация на поверхности.

В самой большой аномальной зоне города площадью 800 квадратных метров даже запретили строительство жилых домов. Всего за последние 20 лет в двух десятках подобных "пятен" землю культивировали и вывезли в спецхранилище. Но еще более десяти остаются опасными.

Согласно экологическому кодексу, дезактивацию радиоактивных точек должны проводить за счет городского бюджета. Но пока власти не расставили даже знаки об опасности, рассказал правозащитник Алексей Божков.

Последние два года Божков судился с акиматом Усть-Каменогорска, призывая чиновников исполнить экологические обязательства. В октябре этого года Верховный суд признал правоту активиста.

"В настоящий момент они должны издать, проще говоря, бумагу, на которой должно быть написано, когда они должны будут решить сопутствующие мероприятия, то есть с финансированием. Какой госорган должен заняться", - рассказал мужчина.

Местные экоактивисты поддержали Алексея Божкова. Все эти годы они писали письма в природоохранные ведомства страны. Даже посчитали: чтобы запечатать радиоактивные пятна раз и навсегда нужен 1 миллиард тенге.

"Если акимат города такое предложение внесет, то оно будет включено в план природоохранных мероприятий. Согласно новому экологическому кодексу, все отчисления за эмиссию вредных веществ в атмосферный воздух теперь остаются на территории и должны расходоваться только на природоохранные мероприятий", - сообщил глава Комитета по экологии совета общественности ВКО Геннадий Корешков.

Но в акимате Усть-Каменогорска подробных комментариев по ситуации не предоставили. В письменном ответе телеканалу в ведомстве заявили, что приступят к работам, когда будут деньги.

"Данные о планируемых экологических мероприятиях могут быть предоставлены лишь после окончательного утверждения бюджета на 2024 год. В случае несогласия с принятым решением вы имеете право обжаловать в порядке установленном законодательством", - заявила замакима Усть-Каменогорска Ирина Смит.

При этом по решению Верховного суда власти Усть-Каменогорска в течение месяца должны предоставить проект ликвидации радиоактивных зон и знаками обозначить опасные места. Горожане же надеются, что деньги власти все же найдут и на одну опасную проблему в промышленном регионе станет меньше.