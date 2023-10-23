Стало известно, что открыли в здании Библиотеки первого президента в Астане
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На базе Библиотеки первого президента Казахстана в Астане учредили президентский центр, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления делами президента.
"Следуя общемировым традициям, в нашей стране на базе Библиотеки первого президента РК также учрежден президентский центр, призванный заниматься сохранением, изучением и продвижением исторического наследия лидеров независимого Казахстана как неотъемлемой части национальной истории", – сообщили в пресс-службе.
В УДП пояснили, что в Центре будут храниться реликвии, имеющие отношение к институту президентства в нашей стране – уже переданы материалы личного архива Нурсултана Назарбаева, а также музейные экспонаты из Библиотеки первого президента.
Подчеркивается, что в Центр будут передаваться личные документы и принадлежности действующего президента, а в будущем – соответствующие материалы последующих глав государства.
Центр будет финансироваться из республиканского бюджета.
В УДП также отметили, что центр открыт для всех желающих, вход бесплатный.
На официальном сайте президентского центра говорится, что предметом деятельности является библиотечно-библиографическое, архивное, информационно-справочное, научно-исследовательское, научно-методическое, научно-фондовое, культурно-просветительское и имиджевое обеспечение функционирования музейного собрания и личной библиотеки президента РК, музейных собраний, личных библиотек и личных архивов экс-президентов Казахстана.
Отметим, в конце сентября на портале "Открытые НПА" был опубликован проект приказа "Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих подведомственного республиканского государственного учреждения "Президентский центр Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан".
В нем были указаны должности гражданских служащих данного учреждения - управляющий персонал, административные служащие и основной персонал (научные сотрудники, экскурсоводы и т. д.).
Напомним, в июне этого года глава Минфина заявлял о реструктуризации Библиотеки первого президента – отметим, что после ухода Нурсултана Назарбаева с поста она стала его офисом вместо Акорды. В тот же день министр сообщал и о реструктуризации офиса Нурсултана Назарбаева. По словам главы Минфина, после завершения процесса освободится около 2-3 млрд тенге, которые тратились на эти структуры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042209-na-baze-biblioteki-pervogo-prezidenta-poyavilsya-prezidentskiy-tsentr/