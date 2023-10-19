"Показывают пример солидарности": Токаев обратился к активистам и волонтерам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил обращение к участникам XI Гражданского форума, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с открытием XI Гражданского форума.

"За двадцать лет эта диалоговая площадка показала свою востребованность и эффективность. Созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на форуме, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога.

Неправительственные и благотворительные организации, гражданские активисты и волонтеры проявляют искреннее неравнодушие к судьбе Родины, активно участвуя в решении актуальных проблем общества.

Они показывают пример солидарности и деятельного патриотизма, всецело содействуют сохранению единства и согласия в стране. В условиях проводимых нами масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда", – сказал он.

Также глава страны выразил уверенность, что плодотворное партнерство государства и неправительственного сектора станет важным фактором всестороннего прогресса республики, мощной движущей силой построения справедливого Казахстана.

Добавим, что, согласно информации в , в работе форума принимают участие более 600 делегатов, среди которых лидеры НПО, председатели общественных советов, депутаты парламента, представители госорганов, бизнес-сообществ, региональных и национальных институтов развития, НПП РК "Атамекен", гражданские активисты со всей страны.

Тема форума – "Справедливый Казахстан: для всех и каждого – главный вектор развития гражданского общества".