Промышленный парк и многопрофильная больница появятся в Туркестанской области

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Здесь он побывал на строящихся объектах и проверил ремонт ТЭЦ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра, промышленный парк АО "СПК "Туркестан" площадью свыше 66 тыс. кв. метров планируется достроить до конца текущего года.

Премьер-министру доложили о реализации крупных инвестпроектов в регионе, в том числе химического комплекса, парогазовой установки, нефтеперерабатывающего завода, газовой электростанции, завода по производству серной кислоты, промышленной теплицы, откормочной площадки.

Правительственная делегация также ознакомилась с образцами мебельной продукции, производимой в Туркестанской области. Алихан Смаилов подчеркнул, что в мебельной промышленности РК работает 1500 предприятий. За 8 месяцев объем производства отрасли вырос на 25,2%, а объем инвестиций в нее – на 65%. До 2026 года планируется запуск ряда новых мебельных производств на сумму 5,3 млрд тенге.

Мебель, производимая в Туркестанской области. Фото. : primeminister.kz

"Отечественные производители мебели с прошлого года имеют приоритетное право при участии в госзакупках, поэтому важно развивать такие предприятия.

Акимату Туркестанской области нужно активно прорабатывать вопросы привлечения инвесторов и создавать благоприятные условия для производителей", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства современной многопрофильной больницы на 570 коек. В настоящее время работа завершена на 50%. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года.

Проект больницы. Фото.: primeminister.kz

"Это очень важный проект. Мы видим темпы роста различных заболеваний в области. Видим, что есть нехватка больниц. Поэтому важно осуществить запуск проекта в рамках государственно-частного партнерства, не затягивая.

Что касается технических вопросов, нужно совместно с Минздравом это отработать и уже до конца года заключить договор", — сказал Премьер-Министр.

Он также добавил, что в рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области планируется построить 49 новых объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизировать 4 районные больницы.

Также Алихан Смаилов посетил ТЭЦ города Кентау и ознакомился с ходом ее подготовки к отопительному сезону.

ТЭЦ Кентау. Фото: primeminister.kz

ТЭЦ Кентау обеспечивает теплом и электроэнергией более 3 тысяч объектов, среди которых многоэтажные и частные жилые дома, коммерческие и бюджетные организации. В настоящее время продолжаются крупные ремонтные работы по 6 котлам, проводимые впервые за последние 10 лет.

"На сегодняшний день 4 котла полностью готовы. Отопительный сезон в городе должен начаться по плану с 1 ноября.

Кроме того, дополнительно будут капитально отремонтированы еще 2 котла, что также внесет вклад в обеспечение стабильности работы ТЭЦ", — сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов в Туркестанской области. Фото.: primeminister.kz

Премьер-Министр поручил акимату области оперативно и качественно провести необходимые пуско-наладочные работы всего оборудования для успешного прохождения отопительного сезона.