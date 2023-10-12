"Не стали ли они предметом для приобретения роскоши?": следить за бюджетными деньгами поручили в Антикоре

Вопросы распределения бюджетных средств в сельском хозяйстве рассмотрели на совещании в Антикоре, передает NUR.KZ со ссылкой на антикоррупционное ведомство.

В официальном Тelegram-канале Антикора сообщили, что сегодня состоялось расширенное оперативное совещание по вопросам расходования бюджетных средств, выделяемых на продовольственные займы, распределение земель сельхозназначения, содержание зернохранилищ и субдидирование сферы сельского хозяйства.

"Президентом поручено продолжить работу по противодействию коррупции при распределении субсидий и земель сельхозназначения. С нашей стороны необходима должная реакция по сопровождению выделяемых бюджетных средств на развитие сельского хозяйства. Поэтому я прошу обратить внимание наших коллег, особенно на те регионы, где размещены продовольственные базы, элеваторы для хранения зерна и другой сельхоз продукции" - отметил Асхат Жумагали.

В ведомстве напомнили о том, что ранее антикоррупционная служба проводила внешний анализ коррупционных рисков (ВАКР) в сфере сельского хозяйства.

Были вскрыты системные коррупционные риски. Министерству сельского хозяйства были даны 170 рекомендаций по их устранению.

По результатам ВАКРа в 2021-2022 годах в сфере субсидирования расследовались уголовные дела по которым 96 лиц привлечены к уголовной ответственности. Из них 18 руководителей различных уровней.

По словам главы ведомства, проблема эффективного использования мер государственной поддержки в агропромышленном комплексе остается актуальной.

В связи с этим сельскохозяйственная отрасль входит в Карту коррупционных рисков во многих регионах страны. Важно отслеживать эффективность целевого назначения бюджета, выделяемого для нужд сельхоз-товаропроизводителей.

"Необходимо мониторить процессы освоения бюджетных средств. Не стали ли они предметом для приобретения роскоши?! Деньги, полученные для нужд сельхозтоваропроизводителей должны использоваться по назначению", - заключил глава Антикора.

Территориальным департаментам Антикора поручено пристально мониторить расходование бюджетных средств, направленных на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны.

Что такое анализ коррупционных рисков?

Анализ коррупционных рисков - выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, говорится на официальном сайте Антикора.

Основанием для проведения внешнего анализа коррупционных рисков является совместное решение первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и объекта внешнего анализа коррупционных рисков, а в случае их отсутствия, лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности.

Внешний анализ коррупционных рисков проводится в период, не превышающий 30 рабочих дней, рабочей группой, созданной совместным решением. К проведению внешнего анализа коррупционных рисков уполномоченный орган вправе привлекать специалистов и (или) экспертов иных субъектов противодействия коррупции.

Анализ коррупционных рисков включают в себя этапы сбора, обобщения, анализа информации и составление аналитической справки.