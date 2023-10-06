Почему Казахстан не будет бороться за следующий "Оскар", объяснила Балаева

Глава МИОР Аида Балаева в СЦК объяснила, почему Казахстан не примет участия в борьбе за предстоящий "Оскар", передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Балаева сообщила, что вопросом выдвижения картин на "Оскар" занимается Союз кинематографистов Казахстана, а за отбор отвечает комиссия.

"Государство не вмешивается в их работу, но был такой вопрос к госорганам. Мы изучили – там есть определенные критерии. Картина Баян Алагузовой не проходила по параметрам: ее сняли в 2019 году, а по действующим критериям картины должны быть сняты в 2022-2023 годах. Поэтому они не прошли", – пояснила глава МИОР.

По словам Балаевой, вопрос участия Казахстана в борьбе за "Оскар" очень актуален.

"У нас при министерстве есть Центр поддержки кино. Там производится отбор картин. Поступило больше 200 кинокартин. На первом этапе отобрали 115. Сейчас, буквально три дня назад, проводился питчинг на креативное и идеологическое содержание картин.

Мы выберем 20 проектов, которые профинансируем из бюджета. Все государственные деньги, которые направляют на развитие кино, идут на поддержку креативного видения режиссеров и сценаристов.

Много заявок поступает от людей, которые не имеют отношения к режиссуре. Из тех картин, которые были сняты до этого времени, только 1% потом вышли в прокат. Такой подход недопустим", – резюмировала министр.

Напомним, 13 марта 2023 года состоялась 95-я церемония кинопремии "Оскар".

Список победителей опубликовали на официальном сайте Американской киноакадемии. Лучшим фильмом года стала картина "Все, везде и сразу".

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Академия была основана в 1927 году. Самая первая премия "Оскара" присуждалась фильмам, вышедшим на экраны в период с 1 августа 1927 года по 31 июля 1928 года.

Сама церемония состоялась 16 мая 1929 года в голливудском отеле "Рузвельт".

Награды присуждали в 12 категориях, в том числе за самую выдающуюся картину, лучших актера и актрисы, драматическую режиссуру, комедийную режиссуру, лучший сюжет, адаптированный сценарий, операторскую работу, работу художника.