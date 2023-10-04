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Могут ли ЦОНы в Казахстане прекратить свою работу, ответили в Минцифры

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Сотрудники ЦОНа принимают посетителей
Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Замглавы МЦРИАП Асет Турысов сегодня на пленарном заседании мажилиса рассказал, есть ли будущее у ЦОНов, учитывая, что многие услуги казахстанцы сейчас получают онлайн, передает корреспондент NUR.KZ.

Асет Турысов признал, что сейчас многие госуслуги можно получить онлайн. Однако, по его словам, есть люди, у которых нет такой возможности. Именно для них и работают ЦОНы.

"20% госуслуг предоставляется через ЦОН. Есть разные люди, кто-то не владеет компьютерной грамотностью. ЦОНы будут существовать. Мы будем дальше совершенствовать оказание услуг", – сказал вице-министр.

В свою очередь депутат Юлия Кучинская поинтересовалась, какая ответственность предусматривается для работников ЦОНов за "слив" данных граждан.

"Все мы знаем, что сегодня сотни работников ЦОНов имеют доступ к огромному количеству баз данных. При этом работники ЦОНов знают информацию о судимостях, могут посмотреть, обременениях, недвижимости и так далее.

В прессе есть информация о том, как действуют различные коррупционные схемы, сливы, передача персональных данных третьим лицам производилась именно работниками ЦОНов.

Мой вопрос адресован представителю госкорпорации ("Правительство для граждан" – прим. ред.): подскажите, пожалуйста, предусматривает ли законопроект ужесточение ответственности работников ЦОНов за передачу данных третьим лицам?" – задала она вопрос.

В ответ глава "Правительства для граждан" Суйениш Абдильдин сообщил, что в нормах, которые были инициированы и поддержаны правительством, усиливается ответственность сотрудников госкорпорации.

"Необходимо отметить, что сегодня сотрудники госкорпорации качественно выполняют госуслуги, и те моменты, которые возникают по коррупционным рискам, они немногочисленные. Но они наиболее резонансные среди населения. И по рейтингам антикоррупционной службы госкорпорация не находится среди лидеров по коррупционным мошенничествам и так далее. Мы сами выявляем и направляем все эти риски в правоохранительные органы", – заверил он.

Напомним, сегодня депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам госкорпорации "Правительство для граждан".

"Законопроектом предусматривается отнесение работников государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги и имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа, к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций", – сообщал депутат Данабек Исабеков.

Для этого вносятся изменения в Уголовный кодекс и Закон "О противодействии коррупции". Поправки направлены на профилактику злоупотреблений и правонарушений со стороны работников госкорпорации, на защиту прав граждан.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Адилет", центр обслуживания населения (ЦОН) – это государственное учреждение, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов по принципу "одного окна", а также обеспечивающее оказание государственных услуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039508-mogut-li-tsony-v-kazahstane-prekratit-svoyu-rabotu-otvetili-v-mintsifry/

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