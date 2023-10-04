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Работников ЦОНов хотят приравнять к госслужащим

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ЦОН
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект по вопросам госкорпорации "Правительство для граждан", передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Данабек Исабеков сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации" инициировали для совершенствования оказания госуслуг и работы госкорпорации "Правительство для граждан".

"Законопроектом предусматривается отнесение работников государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги и имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа, к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций", - сообщил он.

Для этого вносятся изменения в Уголовный кодекс и Закон "О противодействии коррупции". Поправки направлены на профилактику злоупотреблений и правонарушений со стороны работников госкорпорации, на защиту прав граждан.

"В случае совершения правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, данные сотрудники госкорпорации будут нести ответственность как приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций", - заявил депутат.

Документом предусмотрена также оптимизация понятия государственная корпорация "Правительство для граждан" путем исключения из него указаний на направления деятельности. Это, как пояснили в мажилисе, даст возможность для бесперебойной работы по увеличению видов услуг, оказываемых через единого провайдера.

Кроме того, проектом закона госкорпорация наделяется компетенцией по организации приема обращений в рамках информационной системы. Эта норма законодательно закрепит использование проверенной в пилотном режиме системы "Е-өтiнiш", которая дает гражданам возможность обращаться в административные органы, получать ответы и контролировать качество рассмотрения обращений.

На официальном сайте госкорпорации "Правительство для граждан" указано, что госкорпорация была создана в апреле 2016 года. Единственным акционером госкорпорации является правительство РК.

Госкорпорация является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу "одного окна", регистрации залогов движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации физических и юридических лиц, технического обследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного земельного кадастра, пенсионного и социального обеспечения.

В аппарат правления госкорпорации входят дирекция земельного кадастра и технического обследования недвижимости, дирекция оказания государственных услуг, а также дирекция межведомственного расчетного центра социальных выплат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039462-rabotnikov-tsonov-hotyat-priravnyat-k-gossluzhaschim/

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