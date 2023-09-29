"Нам надо развивать связи с разными центрами силы": политолог о визите Токаева в Германию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас находится с официальным визитом в Германии. Что эта поездка значит для Казахстана, рассказал политолог Марат Шибутов в своем Telegram-канале.

Визит президента Токаева в Германию

Сейчас Касым-Жомарт Токаев вместе с делегацией в Германии и уже встречался с канцлером Олафом Шольцем как вдвоем, так и в расширенном составе.

Затем он принимает участие в форуме Berlin Global Dialogue, в котором участвуют европейские политики и представители международных компаний и финансовых институтов.

"Пока итоги визита не поведены, не сказано сколько было подписано соглашений и каких именно, поэтому напишу свое видение чисто исходя из выступлений", - написал Шибутов.

Что он означает для Казахстана

По его словам, Казахстан стремится расширить свой рынок поставки нефти и сжиженного газа (газ по возможности), привлечь еще больше европейских компаний в сферу водородной энергетики и в целом в экономику страны.

"Поэтому Германия как основной локомотив экономики Евросоюза нам очень важен. Тем более они готовы покупать нашу нефть.

Также будет развиваться Транскаспийский маршрут – потому что российские порты на Черном море являются важной целью для украинских военных и пока невозможно обеспечить их безопасность. Перевозки по другому маршруту позволят нам диверсифицировать транспортные риски", - пояснил политолог.

Что он означает для региона

Он отмечает также, что для региона важно, чтобы многовекторная политика продолжалась, и чтобы соблюдались стандарты ООН.

"Мы регион, зажатый между соседями и имеющий малый доступ на нужные нам рынки, мы слишком сильно зависим от политической обстановки. Поэтому нам надо развивать как можно больше связей с разными центрами силы, чтобы уравновесить их.

Поэтому продвижение Казахстаном своих интересов и особенно логистики объективно работает на благо всех стран региона – они тоже получат от этого бонусы", - считает Шибутов.

Что визит Токаева в Германию означает для России

"Выделю эту часть своих рассуждений отдельно, а то снова на нас атака российских СМИ пошла. Как всегда европейские журналисты не смогли обойти болезненный для ЕС вопрос отношений с Россией – спросили про отношение к российско-украинскому конфликту, санкции и опасность России для Казахстана", - говорится в посте Шибутова.

Политолог привел полный ответ Токаева на подобные заявления.

"Действительно, Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире. У нас есть традиции сотрудничества, будь то торговля или гуманитарные связи. В 2013 году подписан Договор о союзнических взаимоотношениях между нашими странами.

Что касается украинского конфликта, то Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН. Сегодня уважаемому г-ну Канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная.

Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров. Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. И мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия.

Что касается границы между Казахстаном и России, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - заявил ранее президент Казахстана.

Шибутов отметил, что российские СМИ выдернули из это речи только кусочек про соблюдение санкционного режима.

"Почему-то им важно, чтобы Казахстан сам себя тоже подвел под санкции и тоже вместе с Россией страдал. Я понимаю, что у некоторых российских журналистов и политиков развит какой-то интересный мазохизм, но в результате Казахстан под санкциями будет аналогичен Беларуси и это первым делом отразится на российском же бюджете", - заявил политолог.

По его словам, сейчас Казахстан для России и в первую очередь для простых россиян "небольшое, но окошко в мир, позволяющее сохранить определенный уровень комфорта и работать экономике". Чем дольше окошко будет работать, чем оно будет шире, тем простым русским людям с их карточками казахстанских банков будет легче, считает Шибутов.

"Отмечу, то, что Казахстан говорит на международной арене, что Россия является хорошим соседом, выполняющим свои обязательства, сильно улучшает имидж России. Это тоже дорогого стоит. Ну и далеко не все соседи России так говорят, даже если так думают.

Хочется еще раз напомнить российским СМИ, что дипломату язык дан, чтобы скрывать свои мысли. Можно подумать, сами они когда в гости приходят, сразу всю правду-матку режут в глаза как хозяевам, так и другим гостям, не стесняясь в выражениях. Но нет, я думаю, наверное, все же вежливы и соблюдают какие-то принятые в обществе правила поведения. Почему они думают, что Казахстан должен себя вести в политике как-то по-другому, а не по принятому протоколу – не понимаю.

Плюс, хорошие отношения Казахстана с европейскими странами в конечном итоге может помочь в налаживании отношений России с ЕС – конфликт рано или поздно в каком-то формате закончится и надо будет договариваться", - заключил эксперт.