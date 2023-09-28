Ерлан Карин: Главная идея президентских реформ – созидательные перемены на основе диалога

Сегодня Государственный советник Ерлан Карин дал интервью интернет-порталу Tengrinews.kz, в котором рассказал, как на практике, в жизни воплощаются принципы "слышащего государства".

Концепцию "слышащего государства" Касым-Жомарт Токаев сформулировал еще в 2019 году, в самом начале своего президентства. Главный ее принцип заключается в том, чтобы по всем ключевым вопросам развития страны принимать взвешенные консолидированные решения с учетом общественного мнения. Наиболее яркие примеры – прошлогодний референдум по внесению изменений в Конституцию и предстоящий по поводу строительства АЭС.

Поэтому можно сказать, что принципы "слышащего государства" сформировали новую модель взаимодействия власти и общества – через диалог и консенсус. И эти же принципы легли в основу президентских реформ. Кстати, Президент сам непосредственно участвовал в диалоге с обществом сначала в рамках Национального совета общественного доверия, а сейчас – Национального Курултая, состоящего из представителей всех регионов и сфер.

Более того, надо сказать, что сама реализация реформ стала результатом конструктивного сотрудничества власти и общества. Например, все инициативы в рамках четырех пакетов политических реформ были выработаны в ходе консультаций с членами Национального совета общественного доверия. Предложения экспертов и общественников также легли в основу президентской программы политической модернизации и конституционной реформы. Можно сказать, что власть и общество выступили соавторами реформ.

Но что еще более ценно для нас, это то, что результаты референдума зафиксировали качественно новый уровень консолидации общества. А итоги голосования на последующих выборах еще раз подтвердили, что сегодня у общества и власти единое понимание перспектив развития страны.

Таким образом, главная идея президентских реформ и всей государственной политики – это созидательные перемены на основе инклюзивного диалога власти и общества.