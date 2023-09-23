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Ситуация на "Хоргосе" стала поводом для совещания с заместителем премьера

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МЦПС "Хоргос"
МЦПС "Хоргос". Фото: facebook.com/mcpskhorgos

Сегодня заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев в связи с имеющимися проблемными вопросами в деятельности МЦПС "Хоргос" провел совещание с участием представителей ПС КНБ, МВД, МНЭ, АЗРК, МЮ, МТ и акимата области Жетісу, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства финансов РК.

На совещании были обсуждены вопросы низкой пропускной способности МЦПС "Хоргос", а также многочисленные нарушения общественного порядка.

По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений по усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС; модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений; увеличению штатной численности т/п "МЦПС Хоргос"; полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди.

Также поручено ускорить с китайской стороной внедрение процедуры безвизового режима для граждан Казахстана, усилить межведомственное взаимодействие и принятие мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.

В целях реализации поручений, данных на совещании, и решения проблемных вопросов, разработана и одобрена Дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации.

Напомним, в этом месяце на территории Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" произошла массовая драка с применением оружия.

Как выяснилось, в конфликте участвовала группа жителей Панфиловского района в возрасте 20-26 лет. Полицейские возбудили по факту уголовное дело, предусмотренное ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство).

Все участники были установлены и доставлены в полицию. К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента не было. На месте происшествия был обнаружен и изъят травматический пистолет. Расследование дела было взято на особый контроль ДП области Жетісу.

На официальном сайте центра указывается, что МЦПС "Хоргос" - это комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, а также развития туризма, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств. Проект реализуется в рамках новой экономической политики "Нурлы жол" и стратегии "Один пояс - один путь".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037825-situatsiya-na-horgose-stala-povodom-dlya-soveschaniya-s-zamestitelem-premera/

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