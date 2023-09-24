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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил жителей Казахстана с Днем труда

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем труда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем труда!

Этот важный праздник посвящен настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны. В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины.

Трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию – все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие "Адал азамат". Поэтому именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать наша молодежь.

Недаром в народе говорят, что труд украшает человека, а человек – свою эпоху. Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха. Государство сделает все для соблюдения этого основополагающего принципа.

Глубоко убежден, что Справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" – отметил президент.

Как пишет газета "Казахстанская правда", День труда был учрежден Указом президента РК в ноябре 2013 года и отмечается в последнее воскресенье сентября, как дата, посвященная авторитету человека труда в обществе.

Главная идея и цель праздника – пропаганда рабочих профессий, чествование трудовых династий и повышение авторитета человека труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037698-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-truda/

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