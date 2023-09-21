Коррупционер хотел стать депутатом в Туркестане

В Конституционный суд обратился казахстанец, который решил оспорить норму о бессрочном ограничении права быть избранным депутатом для лица, осужденного за коррупцию. Подробности озвучиваются на официальном сайте Конституционного суда РК.

Как рассказали в ведомстве, гражданин обратился с просьбой признать пп.2 п.4 ст.4 Конституционного закона "О выборах в РК" не соответствующим Конституции.

Оспариваемая норма устанавливает бессрочное ограничение права быть избранным для лица, вина которого в совершении коррупционного преступления в установленном законом порядке признана судом.

"Автор обращения ранее выдвинул свою кандидатуру в депутаты Туркестанского городского маслихата. Впоследствии решениями избирательных комиссий регистрация заявителя в качестве кандидата в депутаты аннулирована на основании того, что заявитель ранее привлекался к уголовной ответственности за коррупционное преступление.

Решениями всех судебных инстанций автору обращения отказано в удовлетворении иска к территориальной избирательной комиссии об оспаривании принятых решений со ссылкой на пп.2 п.4 ст.4 Конституционного закона "О выборах в РК", - отметили в Конституционном суде.

Здесь добавили, что коррупция признана серьезной угрозой конституционной безопасности. Она ущемляет конституционные права и законные интересы граждан, подрывает правопорядок и демократические устои, препятствует проведению экономических реформ, дискредитирует деятельность государственного аппарата, подрывает доверие населения к государственной власти и лишает его нравственного стимула к участию в выборах.

При этом казахстанское законодательство исходит из необходимости комплексного противодействия коррупции. Антикоррупционная политика включает правовые, административные, организационные и иные меры, нацеленные на снижение коррупционных рисков.

"По итогам проверки обращения гражданина Конституционный суд признал конституционным пп.2 п.4 ст.4 Конституционного закона "О выборах в РК" касательно ограничения на участие в выборах в качестве кандидата лица, вина которого в совершении коррупционного преступления в установленном законом порядке признана судом", - резюмировали в суде.

Добавим, что Конституционный суд РК обеспечивает верховенство Конституции на всей территории Республики Казахстан.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией РК и Конституционным законом "О Конституционном суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

В конце декабря 2022 года председателем Конституционного суда Казахстана была назначена Эльвира Азимова.