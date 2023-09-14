Казахстанский политолог поделился мнением о выборах районных акимов и реформах Токаева

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался о выборах районных акимов и новом электоральном цикле Казахстана. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Центризбирком провел заседание по поводу предстоящих 5 ноября выборов акимов районов и городов областного значения. Маслихаты определили 45 регионов, где такие выборы должны пройти.

Выборы должны быть назначены ТИКами не позднее 50 дней до дня выборов. Кандидатов могут выдвинуть партии, допускается самовыдвижение (со сбором подписей) и, если кандидатов окажется меньше 2, то право выдвижения получает вышестоящий аким.

Выборы проводятся в один тур, для победы достаточно набрать больше голосов, чем у других. Баллотироваться можно с 25 лет, при подтверждении дееспособности и отсутствии судимости. Плюс квалтребования к госслужащим по стажу и роду деятельности", – напомнил политолог.

По его словам, на заседании особо отметили вопросы полноты информационного освещения процесса, а всю необходимую правовую базу приняли еще в прошлом году.

"В общем, страна вступает в новый электоральный цикл. Год назад прошли президентские выборы, в январе – выборы в сенат, в марте – выборы в мажилис и маслихаты. Еще проводились выборы сельских акимов, а на конец октября назначены довыборы в маслихаты. Впереди маячит референдум по строительству АЭС.

Районные акимы – уровень достаточно серьезный. С одной стороны, есть риски, о которых идут споры уже много лет (факторы трайбализма, местничества), а с другой – развитие демократических форм, формирования местных органов власти (особенно на фоне вялых маслихатов и экспериментов МНЭ в области МСУ).

Выборы пройдут в пилотном формате, но зато – сразу в 45 районах и городах. Это даст возможность сразу оценить эффективность начинания", – отметил Данияр Ашимбаев.