Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам
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Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с "серебром" на командном чемпионате мира в Польше. Поздравление опубликовано в официальном Instagram-аккаунте президента.
"Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения.
Государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта. Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций!" – написал глава государства.
Как пишет издание Sports.kz, казахстанские шахматистки стали серебряными призерами командного чемпионата мира, который в эти дни проходит в польском городе Быдгощ.
В составе казахстанской команды на первенстве мира сыграли Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова.
Отметим, что данная победа стала лучшим достижением в истории сборной Казахстана на чемпионатах мира.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036283-tokaev-pozdravil-zhenskuyu-sbornuyu-kazahstana-po-shahmatam/