Аким написал заявление на увольнение в ВКО

Аким района Алтай написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом стало известно во время визита в район руководителя аппарата акима ВКО Ербола Нургалиева, передает YK-news.kz.

Ернар Мустафин был назначен на должность главы района Алтай в сентябре прошлого года. Оставить пост было его личным решением.

"В связи с заявлением об увольнении аким области подписал соответствующее распоряжение. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы такие опытные люди не покидали государственную службу. Несмотря на короткий срок работы, есть определенные результаты. Реализуются новые проекты, район Алтай успешно развивается", - отметил руководитель аппарата акима ВКО Ербол Нургалиев.

Также распоряжением главы региона исполнение обязанностей акима района Алтай было возложено на Рената Курмамбаева, который был назначен заместителем акима менее месяца назад. В район он пришел с должности заместителя руководителя аппарата главы ВКО.

По информации официального сайта акимата района Алтай, Ернар Мустафин родился 17 декабря 1980 года в городе Чарске Семипалатинской области.

В 2005 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева по специальности "инженер по организации перевозок", в 2022 году - Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "магистр экономических наук".

Трудовую деятельность начал механиком в ТОО "Шар колиги".

В 2006 году стал заместителем генерального директора в ТОО "Дайда" в Усть-Каменогорске.

С 2017 по 2019 годы - заместитель директора, директор ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками".

С 2019 по 2021 годы - заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области.

В 2021-2022 годах - руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области.

С 13 сентября 2022 года работал акимом района Алтай.