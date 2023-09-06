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Токаев принял председателя фонда "Қазақстан халқына"

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Касым-Жомарт Токаев и Болат Жамишев
Касым-Жомарт Токаев и Болат Жамишев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя фонда "Қазақстан халқына" Болата Жамишева, сообщается на официальном сайте Акорды.

Болат Жамишев рассказал президенту, что фонд за период своей деятельности с января 2022 года сформировал устойчивую модель осуществления благотворительности в национальном масштабе. Фонд соблюдает основные принципы управления общественными финансами: прозрачность, подотчетность и легитимность, устойчивость и вносит существенный вклад в развитие экосистемы благотворительности в стране.

Работа фонда основана на мандате доверия широкой общественности. Благотворительные проекты и программы фонда оказывают существенное влияние на важные сферы жизнедеятельности общества и зачастую придают новый импульс их развитию.

Как сообщил Болат Жамишев, фонд финансирует свыше 40 благотворительных программ и проектов на общую сумму 146,5 млрд тенге, направленных на решение ключевых проблем казахстанцев в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Также оказывается помощь гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Программы фонда реализуются во всех регионах страны с упором на сельские населенные пункты и малые города.

Самой крупной программой фонда является приобретение лекарственных препаратов для пациентов с представляющими угрозу для жизни и орфанными (редкими) заболеваниями. Обеспечено приобретение 36 наименований лекарственных средств на сумму 24,9 млрд тенге для 324 казахстанцев, 243 из которых - дети. Семь препаратов впервые закуплены для Казахстана, в том числе самый дорогостоящий в мире препарат "Золгенсма".

Благодаря поддержке фонда в стране создана система опорных школ (80 школ), центров компетенций для повышения уровня образования на селе, в особенности в малокомплектных школах.

Фонд обеспечивает возможность абитуриентам с инвалидностью, из малообеспеченных семей и сельской местности получить высшее образование. Всего по республике более 2200 студентов являются обладателями грантов и стипендий фонда "Қазақстан халқына".

С учетом нехватки и недоступности залов для занятий спортом в отдаленных населенных пунктах при поддержке фонда открыто 24 спортивных зала для сельской молодежи. В настоящее время продолжается работа по созданию 76 залов.

Масштабная работа ведется по созданию центров реабилитации для особенных детей. Всего открыто 4 центра раннего вмешательства и 4 центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, ведется работа по открытию 13 центров.

С 15 августа стартовала II Конференция национальной благотворительности "Фонд для регионов". Во всех уголках страны в формате круглых столов состоится обсуждение инициатив и определение предлагаемых для реализации проектов с учетом потребностей и специфики регионов. Выработанные предложения будут положены в основу деятельности фонда "Қазақстан халқына" в 2024 году.

На официальном сайте фонда говорится, что "Қазақстан халқына" призван решать реальные проблемы казахстанцев в ключевых сферах жизнедеятельности сверх мер государственной поддержки.

Фонд преследует следующие цели:

  • оказание благотворительной помощи в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта;
  • реализация благотворительных проектов в сферах общественного здоровья, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, для формирования и удовлетворения духовных, познавательных и иных гуманистических потребностей граждан;
  • развитие культуры благотворительности в республике, укрепление доверия общества, бизнеса и государства к благотворительности, синергия всех субъектов благотворительности;
  • оказание помощи пострадавшему населению РК при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;
  • поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, тяжелораненых и признанных погибшими, при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстана;
  • иная благотворительная помощь в соответствии с решениями органов управления фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035572-tokaev-prinyal-predsedatelya-fonda-qazaqstan-halqyna/

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