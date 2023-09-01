"Львиную долю послания готовил сам Токаев": политолог о речи президента

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Политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале прокомментировал послание президента народу Казахстана. Он отметил, что оно почти полностью посвящено экономике и большую его часть готовил сам Токаев.

По мнению Данияра Ашимбаева, в тезисах, которые прозвучали по время послания президента, – признание того, что экономисты правительства и АП не смогли решить вопросы стратегического планирования. Также политолог считает, что значительная часть поручений является рефреном неоднократно поставленных задач.

"Вообще, складывается впечатление, что львиную долю послания готовил сам Касым-Жомарт Кемелевич. Судя по вчерашнему отчету правительства в мажилисе, они считают, что большую часть поручений президента уже выполнили. А вот глава государства вновь и вновь всех возвращает к так и не решенным базовым проблемам, причем систематически ориентирует политику на социальные задачи", - пишет Ашимбаев.

Также он отметил, что сквозной мыслью послания является проблема технологической модернизации национальной экономики, которая была расписана президентом по каждой отрасли.

"Особо президент проехался по банкам, точнее, по их чрезмерно привилегированному положению в экономике. Был озвучен ряд мер – как "деликатных", так и не очень.

Особое внимание было уделено водным проблемам. Президент прислушался к много раз высказанному экспертному мнению и инициировал создание Министерства водных ресурсов и ирригации. Развитие логистических коридоров требует создания Министерства транспорта, на которое будут возложены печально известные вопросы дорожного строительства", - подчеркнул политолог.

Создание специализированных ведомств по важным вопросам он назвал вполне здравой идеей.

Ашимбаев отдельно отметил тему развития межбюджетных отношений, которая, по его мнению, близка президенту тем, что первые наработки в этой сфере начали делаться в бытность его премьер-министром.

"Поручил Токаев и "превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества". То есть, сделать упор на образование, здравоохранение и личностное развитие детей", - пишет эксперт.

Напомним, сегодня Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034908-lvinuyu-dolyu-poslaniya-gotovil-sam-tokaev-politolog-o-rechi-prezidenta/