Отбор в президентский кадровый резерв стартует уже с 1 сентября. Кто и как туда сможет попасть

Портфель с документами. Иллюстративное фото: pexels.com

1 сентября в Казахстане стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. В Агентстве по делам госслужбы решили напомнить о том, как проходит эта процедура, передает NUR.KZ.

Президентский молодежный кадровый резерв, как ранее его описывали в Акорде, – действенный социальный лифт для талантливой молодежи и одна из первых публичных инициатив Касым-Жомарта Токаева в роли главы государства.

По поручению президента отбор в резерв проводится раз в два года. Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019-м и 2021 годах. Из их числа:

264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе;

31 резервист занимает политические должности;

еще 6 – административные должности корпуса "А".

Как подать заявку на участие?

Как пояснили в АДГС, участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет.

Отбор состоит из нескольких этапов и продлится с 1 сентября по 25 декабря 2023 года. По его итогам в резерв будут отобраны 50 лучших кандидатов. Срок нахождения в резерве – 3 года. В этот период резервисты могут быть назначены на различные государственные должности без прохождения конкурсного отбора.

Заявку на участие в проекте можно подать с 1 по 30 сентября на сайте pkrezerv.gov.kz.

Как зарегистрироваться на сайте?

С 1 сентября по 30 сентября т.г. участнику необходимо пройти регистрацию на сайте посредством введения ИИН и электронной почты.

После верификации возраста кандидата система предоставляет ему возможность заполнить анкету и загрузить необходимые документы в личном кабинете.

Какие документы необходимы на участие в проекте?

Для участия в проекте в личном кабинете необходимо загрузить копии:

диплома о высшем образовании; документа, подтверждающего трудовую деятельность (согласно ст. 35 Трудового кодекса РК); действительный сертификат QAZAQ RESMI TEST или "ҚАЗТЕСТ", подтверждающий уровень владения государственным языком не ниже уровня В1.

Также при регистрации участникам необходимо выбрать одно из шести отраслевых направлений:

развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика; агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды; внешняя политика и инвестиции; экономическая и финансовая политика; цифровизация; социальная политика и гражданское общество.

Как получить сертификат о знании государственного языка?

Если на момент подачи заявки у кандидата нет сертификата о владении государственным языком, ему предоставляется возможность один раз пройти бесплатное офлайн-тестирование по системе "КАЗТЕСТ" Министерства науки и высшего образования РК либо онлайн-тестирование QAZAQ RESMI TEST Академии государственного управления при президенте РК – посредством полученного на сайте промокода.

Предоставленный промокод для прохождения тестирования на QAZAQ RESMI TEST либо "КАЗТЕСТ" кандидат должен использовать лично.

Кандидат может завершить регистрацию для участия в отборе после получения соответствующего сертификата. Срок выдачи сертификата – от 2 до 7 рабочих дней.

Как записаться на тестирование – Оценку способности работать с текстовой информацией?

Запись на "Тестирование – Оценка способности работать с текстовой информацией" будет открыта с момента получения уведомления, подтверждающего прием заявки до 23:59 30 сентября 2023 года. Участнику нужно будет выбрать время прохождения тестирования из предложенных вариантов.

Обратная связь

В случае возникновения вопросов при регистрации кандидаты могут обратиться круглосуточно в службу поддержки через Jivo-чат на pkrezerv.gov.kz либо по номеру +7 708 096 70 70, а также написав на электронную почту info@pkrezrv.gov.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034577-otbor-v-prezidentskiy-kadrovyy-rezerv-startuet-uzhe-s-1-sentyabrya-kto-i-kak-tuda-smozhet-popast/