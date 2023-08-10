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Токаев поручил уделить внимание деятельности религиозных объединений и межэтническим отношениям

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Касым-Жомарт Токаев и Дархан Кыдырали
Касым-Жомарт Токаев и Дархан Кыдырали. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту был представлен отчет о работе министерства в сферах информации, общественного развития, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, молодежной и семейной политики.

По словам Дархана Кыдырали, особое внимание уделяется производству отечественных телесериалов и популяризации их за рубежом, повышению медиаграмотности, а также активизации сотрудничества с гражданским сектором.

Президент подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия с институтами гражданского общества на всех уровнях, а также указал на важность широкого обсуждения с общественностью актуальных вопросов.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру обеспечить эффективную реализацию программ в области молодежной политики, уделять особое внимание деятельности религиозных объединений и межэтническим отношениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031990-tokaev-prinyal-ministra-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/

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