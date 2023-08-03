Аким уволился по собственному желанию на севере Казахстана

Владислав Лукин. Фото: gov.kz

Аким Мамлютского района Владислав Лукин уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Северо-Казахстанской области, передает Петропавловск.news.

Глава региона Айдарбек Сапаров подписал заявление Владислава Лукина. Заместителем акима Мамлютского района назначена Елена Степаненко. Она же сейчас является и.о. акима района.

По данным издания, Владислав Лукин в дальнейшем намерен перейти на работу в одно из управлений акимата Северо-Казахстанской области.

По информации официального сайта акимата Мамлютского района, Владислав Лукин родился в Петропавловске 16 марта 1990 года. Окончил СКГУ имени Козыбаева по специальности "строительство".

Трудовую деятельность начал в 2012 году главным специалистом отдела водоснабжения Управления строительства СКО.

С 2014 по 2016 годы работал и.о. руководителя отдела, руководителем отдела Управления строительства СКО.

С 2016 по 2017 годы - заместитель руководителя Управления строительства СКО.

С октября 2017 года до марта 2020 года занимал должность заместителя руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО.

С марта до октября 2020 года был заместителем акима Петропавловска по строительству и оперативным вопросам.

Акимом Мамлютского района его назначили 28 октября 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031088-akim-uvolilsya-po-sobstvennomu-zhelaniyu-na-severe-kazahstana/