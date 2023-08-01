Экс-глава КНБ: Дарига Назарбаева строила планы, кому "оторвать голову", став президентом

Дарига Назарбаева. Фото: senate.parlam.kz

Бывший председатель КНБ Амангельды Шабдарбаев дал интервью YouTube-каналу Abay Live, в котором рассказал о Дариге Назарбаевой и ее планах на возможное президентство.

"Мы провели расследование. Что тогда меня удивило, все в это верили. Они говорили, что во власть придет Рахат (Алиев, бывший муж Дариги Назарбаевой – прим. ред.), в лучшем случае Рахат станет президентом, в худшем случае – Дарига.

Тогда они убеждали Даригу, повторяя: "Ты будешь (президентом – прим. ред.)", и она сама в это поверила. Дарига в это верила до последнего времени.

Я тебе одно скажу, сам Нурсултан Абишевич никогда бы не назначил ее президентом. Почему он говорил Дариге, что она станет (президентом – прим. ред.)? На это есть причина. Он с ней играл. Это была политическая игра. Говорил: "Будешь".

Возможно, в их семье остались секреты со времен Рахата, возможно, Дарига про это знала, и он (Назарбаев – прим. ред.) мог этого бояться и до последнего ее убеждать в том, что она будет (президентом – прим. ред)", – заявил Амангельды Шабдарбаев.

Кроме того, он рассказал о том, что встречался с ныне осужденным Каримом Масимовым незадолго до январских событий.

"Я не хочу раскрывать некоторые секреты. И не раскрою. Я перед январскими событиями встречался с Каримом Масимовым. Мы разговаривали. Тогда он мне много чего сказал. Он даже рассказал о том, как все будет. (...)

Не перед Кантаром, а за год до этого Дариге сказали: "Ты будешь (президентом – прим. ред.)". Дарига согласилась, а Карим Масимов подтвердил, что является свидетелем", – отметил экс-глава КНБ.

При этом, по словам Шабдарбаева, узнав, что может возглавить страну, Дарига Назарбаева начала строить планы о том, кому "оторвет голову".

"Дарига на радостях пригласила всех других друзей.

Кариму Масимову Нурсултан Абишевич поручил записать все их действия. И они со словами "завтра я стану президентом" начали обсуждать, кому оторвут голову, с кем как поступят. На следующий день, увидев все это, Нурсултан Абишевич сказал дочери: "Как ты с таким видом собираешься быть президентом?" После чего, если вы не забыли, ее убрали из сената.

Некоторое время ее нигде не было, и лишь позже ее сделали депутатом и вновь приблизили. Однако он (Назарбаев – прим. ред.) не стал бы ее назначать. Сами подумайте, как она будет президентом? Скажем, завтра Путин приедет, Дарига – президент, оба будут сидеть как Назарбаев, и что, тогда они вместе в сауну пойдут, чай будут распивать, водку пить, политику делить наедине? Нет, этот человек (Назарбаев – прим. ред.) ее бы не поставил. Это мое личное мнение", – сказал Шабдарбаев.

По данным с ИПС "Параграф", Амангельды Шабдарбаев возглавлял Комитет национальной безопасности Казахстана с марта 2006 года по декабрь 2009 года. После этого его назначили советником президента РК.

Сам Шабдарбаев родился 1 августа 1950 года. Окончил Казахский институт физической культуры, Высшую школу Комитета государственной безопасности СССР, а также Алматинский государственный университет им. Абая.

Последняя занимаемая должность – Командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан. На этом посту он пробыл с января 2012 года по март 2013 года. Освобожден от этой должности он был в связи с достижением предельного возраста состояния на воинской службе.

Напомним также, что Дарига Назарбаева с марта 2019 года была спикером сената парламента Казахстана. От этой должности ее освободил Касым-Жомарт Токаев в начале мая 2020 года.

При этом в январе 2021 года она вновь вошла в состав парламента, но уже в качестве депутата мажилиса.

Чуть больше чем через год, 25 февраля 2022 года, она заявила о сложении полномочий депутата мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030867-eks-glava-knb-dariga-nazarbaeva-stroila-plany-komu-otorvat-golovu-stav-prezidentom/