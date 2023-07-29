Глава УОЗ Астаны покидает свой пост

Тимур Муратов. Фото: gov.kz

Руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Тимур Муратов покидает свою должность. Об этом он сам сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Дорогие коллеги! Это мой крайний пост о достижениях столичной медицины в качестве руководителя Управления общественного здравоохранения города. Сегодня мой завершающий рабочий день в горздраве столицы", - написал Тимур Муратов.

Он отметил, что был на этой должности три года. За это время удалось улучшить качество оказания медицинской помощи, создать комфортные условия для работы, противостоять пандемии.

Тимур Муратов поделился итогами работы, а также поблагодарил коллег и астанчан.

"Уважаемые коллеги! Еще один опыт совместной работы позволил мне узнать вас как грамотных специалистов, целеустремленных и добрых людей. Это было прекрасное время и моя благодарность каждому из вас за помощь в работе, поддержку, доброжелательное отношение и достигнутые совместно результаты.

Уважаемые жители города, наши пациенты! Вам я останусь особо благодарным за то, что были неравнодушны к нашей работе и проявили свою активность в вопросах улучшения качества медпомощи. Благодаря вам мы могли увидеть наши недочеты в работе и исправить ситуацию положительным образом. Вы тоже стали частью медицины!

Спасибо всем и всех благ! Не прощаюсь, но скажу до встречи, коллеги!" - отметил он.

По информации официального сайта Управления общественного здравоохранения Астаны, Тимур Муратов возглавил ведомство в июле 2020 года.

Он родился 18 апреля 1977 года в Восточно-Казахстанской области. Образование - высшее медицинское, кандидат медицинских наук.

Закончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию по специальности "лечебное дело", Евразийский гуманитарный институт по специальности "бакалавр юриспруденция", Казахстанский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения", где ему присвоена академическая степень магистра общественного здравоохранения.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в городской поликлинике №6 Астаны врачом-урологом. Работал в столичных медицинских организациях. До назначения на пост был первым заместителем директора больницы медицинского центра Управления делами президента РК.

В системе здравоохранения работает более 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030535-glava-uoz-astany-pokidaet-svoy-post/